高雄驚傳集體霸凌事件，1名女學生遭1群男女摑掌、潑灑不明液體，影片在網路瘋傳；據悉原因是女學生外宿友人家時，順手「借」了衣服遲遲未還，被控偷東西才遭霸凌，而指控的友人27日曾在臉書發文稱，女學生不還衣服、封鎖訊息，「才280元而已」、「只會躲事還會幹嘛」、「一直說要給我錢、又一直躲」。

蕭姓友人臉書發文指稱，她給了女學生很多時間還衣服，但對方一直說放在妹妹家中，「你一定要踩我底線？訊息不回、微信拉黑（封鎖），才280元不多吧？」。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

據了解，這名遭霸凌女學生就讀一所高雄高職，去年11月底曾一度離家出走，借宿在就讀蕭姓女性友人住家，女學生疑似未帶換洗衣物，「借」了蕭女衣服穿回家，蕭女極度不爽，質疑女學生是偷衣服要求賠償，女學生家長獲悉已賠了3500元了事，不過蕭女仍不滿女學生態度。

女學生1月22日下午帶到鳳山婦幼館後方角落霸凌，據悉，在場2人出手打巴掌、3人潑飲料。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

孰料，1月22日下午，女學生去鳳山打撞球，與蕭女狹路相逢，少女被帶到鳳山婦幼館後方角落霸凌。據悉，在場2人出手打巴掌、3人潑飲料，蕭女則在一旁看戲，沒有動手，由於5名加害者為未成年，高市少年隊警方也介入調查，今早將傳喚到案說明。

霸凌影片近日遭瘋傳，網友肉搜出蕭姓女性友人27日曾在臉書發文指稱，她給了女學生很多時間還衣服，但對方一直說放在妹妹家中，「你一定要踩我底線？訊息不回、微信拉黑（封鎖），才280元不多吧？我也不缺那些錢，但你真的有點過分了」，她說女學生有時間談戀愛，沒有時間回訊息，「真的高三了，能不能不要一天到晚惹事？」

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