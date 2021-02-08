高雄鳳山17歲女高職生上月底遭集體霸凌，影片流出後，涉嫌第一個動手的19歲黃姓男學生不但被網友肉搜臉書帳號且灌爆，7日凌晨還被網友帶到大寮一間墓園道歉、且被打斷左手。黃母見到兒子受傷，傷心落淚並說：「這孩子就是教不乖！」但警方則認為此事尚有疑點。

據了解，鳳山少女上月22日遭集體霸凌，不但被連甩9巴掌，還遭飲料潑頭4次，影片流出後引發公憤，陳其邁更為之震怒、嚴求調查，網友們更搶當正義哥肉搜施暴者，黃男身分因此曝光，網友更發出「把他抓出來」通緝令。

涉嫌第一個動手的19歲男學生不但被網友肉搜臉書帳號且灌爆，7日凌晨還被網友約出押走、打斷左手。（圖／翻攝自臉書）

據《蘋果日報》報導，警方通知黃母到醫院之後，發現黃母似乎不知道兒子霸凌少女一事，只是流著淚難過道：「怎麼被打成這樣？」但她也透露住家有被潑漆、丟雞蛋，已經向鳳山分局報案，因為兒子常常惹事，所以覺得這次也只是惹事，有交待他這幾天都不要出門，沒想到兒子還是跑出門，還被打斷手。

據《自由時報》報導，警方針對黃男被毆一事已查獲3人到案，但認為其中尚有疑點。事發前有超商監視器拍到黃男和其他人有說有笑，一點也看不出是被押走，但當天深夜11時左右黃男願意道歉的消息在網路流傳、快打部隊接獲報案出動後，一行人又轉換地點。

報導指出，他們到了大寮區非常偏僻的玫瑰墓園，被霸凌少女和父親也在場，接著就發生一群人私刑毆打黃男。不過，被警方約談的人全部否認動用私刑，而且全都不是幫派份子，也互不認識，需要警方進一步釐清真相。

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(中時新聞網)