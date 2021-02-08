高雄鳳山一名高職女學生遭霸凌案，涉甩巴掌的黃男前天遭約出動私刑打斷手，住家也被人潑漆、丟雞蛋，鳳山警分局以車追人，8日已帶回2人偵訊，全案朝恐嚇罪偵辦。

據了解，涉嫌第一個動手甩巴掌女學生的19歲黃男遭網友肉搜查出身分和住址，住家6日凌晨遭數名不明人士丟雞蛋蛋洗，但黃男和黃男母親都不住在家中。

黃母向警方說，兒子平日就常常惹事，老是教不乖，讓她很困擾，也很擔心，日前她家門口被不明人士潑漆、丟雞蛋，以為孩子又惹事了，告誡兒子最好這幾天都不要出門，乖乖待在家，然而兒子還是跑出去，這幾天都沒有回來。

警方表示，黃母當時好像還不知道兒子霸凌少女之事，兒子也沒跟母親提起，直到昨天接到通知趕到醫院，見到兒子被人打斷手，全身滿是傷痕，母親對孩子的愛與擔憂湧上心頭，忍不住流下眼淚：「怎麼被打成這樣？」

黃家被蛋洗一案，警方研判應該是網友起意教訓，目前已鎖定砸蛋的3輛機車、一輛轎車，經以車追人上午帶回2人偵訊，全案朝恐嚇罪偵辦。

(中時 )