光罩(2338)董事會決議買回庫藏股，預定自2月4日至4月3日買回自家股票1萬張，每股買回價格在26~60元，買回後將轉讓股份予員工。今股價開高0.55元達37.3元。

受惠晶圓代工產業需求強勁，加上近年接連收購美祿科技及群豐科技，擴大業務布局，台灣光罩去年營收創新高，達46.66億元，年增34.54%。去年前3季每股淨利0.92元。

去年第4季公司營收持續上揚，且因聯電股價高漲，台灣光罩受惠金融資產評價收益，自結2020年11月單月每股純益達1.48元，已超越前3季0.92元水準。法人估計，聯電去年12月來股價攀高，將持續挹注台灣光罩1.32億元獲利，每股將貢獻0.52元獲利。在本業獲利以及業外挹注下，光罩2020年第4季獲利可望衝高。

展望今年在8吋晶圓代工產能滿載至上半年，使光罩需求不斷提升，加上併購效益持續，有利光罩今年營收再挑戰新高。

(時報資訊)