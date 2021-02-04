108課綱在高中課程增列「探究與實作」，但老師要怎麼教卻面臨很大的挑戰。台灣物理學會今天表示，將從教法與教材兩方向支持高中教師，將大學教師現場指導學生進行研究的豐富經驗，轉化成為高中教師指導學生探究與實作的助力。

台灣物理學會今天舉行「典範改變下的科學教育」記者會，台大物理系主任張寶棣說，現在高中自然科學及數學的上課時數在減少，而且不同學生學的不一樣，導致大學端很困擾。有學生因為高中未打下好的基礎，在上大一普通物理時就遇到遇到挫折，被當掉後，就無法學習更高階課程。

基隆女中老師張仁壽表示，高中課程增列「探究與實作」的立意良好，但要怎麼執行卻是一大困難，尤其現在考試引導教學，「探究與實作」遇到升學考試，就被卡死了。

中山大學物理系教授郭建成表示，高中「探究與實作」課程，缺乏統一教科書，老師要怎麼教才能培養學生發現問題、具有科學素養，是高中教育現場面臨的一大問題。

郭建成說，台灣物理學會將在教法與教材支持高中教師，教法方面，以大學教師和高中教師定期會面的契機做為起點，建立大學與高中教師間的協作平台。

教材方面，將經由物理學會的「物理實作平台」、物理雙月刊的「物理樂學萌」，以及物理教育學會的「高中探究與實作競賽」等線上或實體的素材，提供高中自然領域教師多樣化的資訊以利其在課堂上使用。

採用108課綱的高中生在111年參加大學學測時，自然領域試題範圍為必修物理、必修化學、必修生物、必修地球科學與探究與實作共12學分的課程。這些課程均為高中學生分流前所學的課程，試題範圍並未包含分流後的自然領域部定加深加廣選修課程。

台灣物理學會鼓勵想進入理工科系的學生，除選修需達足夠時數，呈現具有代表性的學習成果外，也透過修習部定加深加廣選修課程，獲得更深更廣的基礎知識。

教育部高教司專門委員周弘偉表示，在升學引導教學下，大學端的選才若未改變，新課綱的推動將不會成功。教育部建議大學選才時，應該重視高中生學習歷程中的「探究與實作」能力，這樣才能在高中階段培養學生科學素養。

(中時 )