日前傳出新光三越將進駐台北東區Diamond Towers，與遠東SOGO和微風廣場正面交鋒，今（4日）稍早新光三越發新聞稿證實，Diamond Towers是新光三越睽違7年於台灣再次展店，也將成為新光三越在台北市繼台北南西店、台北站前店、台北信義新天地4店、台北天母店後的第8家分店，預計將於2022年下半年開幕。

新光三越副董事長兼總經理吳昕陽將帶領團隊進駐東區Diamond Towers。（郭家崴攝）

新光三越去年逆勢衝出好成績，以807.7億元年度業績創歷史新高，超越前年的806.8億元、年成長0.3%，今年除持續實體改造、數位轉型，維持既有店鋪的成長動能外，將積極開拓「新事業」，以打造不同規模、不同型態的購物商場，擴展新光三越生活圈。

看好台北東區的發展空間，新光三越表示，經過審慎評估，已與龍麟建設簽定「Diamond Towers－正義國宅商場租賃案」合作意向。Diamond Towers由龍麟建設提供硬體建物，新光三越負責商場整體的規劃、設計、招商與營運。商場規模涵蓋A、B兩棟的1至4樓，合計面積為4338坪。

新光三越表示，將以豐富的展店經驗與創新的生活提案，全力投入Diamond Towers的招商與規畫，打造「Diamond Towers」成為台北東區最新潮、最耀眼的時尚新地標。更期許Diamond Towers商場的誕生，再為商圈注入新活力，與東區百貨零售業一起為商圈的繁榮發展增進新動能。

(中時 )