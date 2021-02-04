傳出前高雄市長韓國瑜說動中廣董事長趙少康結盟後，特別派女兒韓冰、藍委許淑華擔任差使拜會黨主席江啟臣，促成「韓趙江」三人聚會，會中江歡迎趙回黨並應允將聘趙任中評委。對此，趙少康今天還原他和江啟臣第二度碰面時，的確談到此事，且江當時還說「至今未放棄繼續選黨主席」的目標，但後來江稱壓力很大恐須暫緩聘他為中評委的程序。

趙少康上午結束節目後受訪到一樓召開記者會，被問到傳出韓冰、許淑華在趙少康和江啟臣碰面前，擔任信差拜會江啟臣，促成日後「韓趙江」聚會，趙直言，這部分他不清楚，但他好奇為何國民黨的機密都是自由時報先報導，懷疑「國民黨有內奸」，可能好意歡迎他、惡意阻擋他、或者無意洩漏。

趙少康說，他和韓國瑜、江啟臣已會面多次，最近一次大概是一兩週之前，過去還曾經和韓冰、許淑華、柯志恩、李彥秀、江啟臣、鄭照新有過幾次會面，一起吃飯。

媒體追問，「韓趙江」三人聚會中，江啟臣曾允諾聘你當中評委？趙少康聞言後，對著媒體鏡頭說，「啟臣兄，不能怪我，我是被迫的，我又不能騙人」，並舉和江啟臣第二次碰面的內容，以證明自己沒有要逼宮、內鬥。

趙少康說，當天吃飯，江啟臣和他說，「我們立刻啟動你回復黨籍的程序，大概一兩天就辦完，另聘你為中評委，少康兄，我能在黨主席任內聘你為中評委是莫大光榮，對國民黨團結有很大意義，由鄭照新擔任聯絡人，傳入黨申請給你」。

趙少康表示，但過了幾天，江啟臣又找他坦言，壓力很大，暫時不能給他中評委資格，但因考量到當天餐敘上已經答應要重回國民黨，且當天餐敘，只有談到參選主席要有中評委或中央委員身分，都沒有談到「一年黨齡」，且「江啟臣也有說，至今沒有放棄，要繼續參選黨主席」，至於他選不選，先有資格後再考慮要不要選黨主席。

趙少康指出，但後來變了，因此既然答應就申請回復黨籍，並告訴大家江啟臣歡迎他回去，「今天是因為媒體報導，我才要講」。至於江有說明壓力很大的原因，趙搖頭說，很多時候不勉強，願意給就給，選不選黨魁都沒關係，身為黨員可以做很多事，「我回到國民黨就是最大的意義，未來有很多人會因為我加入國民黨而返回國民黨」。

趙少康還要大家不要只聚焦在「韓趙結盟」，他透露，他很早就認識朱立倫，比認識韓國瑜還早，而選舉的人都知道選票愈多愈好，郭台銘的郭粉很重要，朱立倫有朱粉，江啟臣在中部有很大的影響力，為何不能大家一起合作，他一向廣結善緣，四海之內皆兄弟。

(中時 )