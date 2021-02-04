農曆春節將屆，新北市警察局為維護春節治安及淨化全國農漁會選前治安，實施2波掃蕩，共查獲45嫌，並查扣改造槍械5枝、子彈百餘發。（翻攝）

農曆春節將屆，新北市警察局為維護春節治安及淨化全國農漁會選前治安，實施2波掃蕩，共查獲45嫌，並查扣改造槍械5枝、子彈百餘發。（翻攝）

新北警春節前2波掃黑 逮45嫌查扣5把改造手槍

農曆春節將屆，新北市警察局為維護春節治安及淨化全國農漁會選前治安，實施2波掃蕩，共查獲45嫌，並查扣改造槍械5枝、子彈百餘發，各級毒品等證物。警方強調，春節、防疫期間，執法沒有空窗期，絕不容許黑道幫派在轄內任何不法活動。

新北市刑大表示，自1月17日起執行「自辦同步掃黑行動」專案，連日聚焦打擊黑道幫派分子，及其所依附或寄生的不法行業，截至1月19日止，針對新北市轄區175處實施威力臨檢，執行治平專案檢肅竹聯幫、四海幫、天道盟等幫派分子共4案21人。

21嫌涉嫌違反組織犯罪防制條例，妨害自由、恐嚇取財及詐欺等罪行。第2波掃蕩配合內政部警政署「全國同步掃黑專案行動」，截至2月3日止，檢肅竹聯幫、四海幫、天道盟及其他幫派組合分子首惡4人、成員20人，涉及恐嚇取財、暴力討債、聚眾鬥毆、詐欺及槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等刑案，並查扣改造槍械5枝、子彈百餘發，各級毒品等證物。

新北市警察局表示，防疫期間，執法沒有空窗期，絕不容許黑道幫派在轄內任何不法活動，如有發現必全力偵辦，並向上溯源為首者及幕後涉及之幫派組織，提報治平專案以組織犯罪移送，貫徹「幫派零容忍」堅定立場，並運用「第三方警政」策略，斷絕賴以生存之各項金流，瓦解危害治安幫派組合，以達到民眾安居樂業之目標。

(中時 )