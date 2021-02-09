刑事警察局破獲黃姓嫌犯（中）在住家改造手槍，查獲改造工具及槍械。（刑事局提供／柯宗緯高雄傳真）

刑事警察局破獲黃姓嫌犯（中）在住家改造手槍，查獲改造工具及槍械。（刑事局提供／柯宗緯高雄傳真）

家住高市橋頭黃姓男子上網自學改槍，在住家利用車床、切割機等工具，將操作槍改造為具有殺傷力的槍枝，刑事警察局獲報連月跟監，1月底持搜索票查緝，查獲改造手槍及安非他命，全案依槍砲、毒品罪嫌送辦。

警方調查，39歲黃姓嫌犯平日當宅男，把房間當成工作室，透過鑽床、切割機、固定夾、電鑽、鑽頭、銑刀、鉸刀、游標卡尺等工具做出槍管及槍機，再改造成有殺傷力的槍械。

刑事局偵查第八大隊接獲情資，黃嫌平時擁槍自重，經數個月的跟監與埋伏蒐證，鎖定黃嫌橋頭住處作為改造槍械場所，1月28日持搜索票前往查緝，在黃嫌改槍工作室，查獲2枝改造手槍成品，84顆子彈成品、36顆子彈半成品，及黃嫌準備用來改造的M84操作槍、柯特點25操作槍各1枝。

警方還查獲黃嫌改造手槍時使用的鑽床、切割機等工具一批，及毛重17.68公克安非他命、2個吸食器等證，全案訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》移送橋頭地檢署偵辦，後續將追查改造手槍成品，是否流入市面轉售牟利。

警方指出，現行《槍砲彈藥刀械管制條例》在去年6月10日修法將過往容易被改造成具殺傷力的「操作槍」全面納管，以「斷根源頭」，這次在農曆春節前夕，淨化治安環境，將肅槍列為重點工作，強力掃蕩改造槍枝場所。

(中時 )