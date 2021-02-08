41歲陳姓男子網路下載他人律師證及警察工作證、學歷證明等照片，以電腦小畫家軟體加以變造後，拿去求職、申請及遷入戶籍到處騙。他求職佯稱有律師資格，某公司錄取後，因察覺有異發現；他惡性不改，再佯稱警察及公務員，與2名女網友交往，共詐財50多萬元，警方搜索他住處，查獲警用服飾及1把改造手槍。台中地檢署依詐欺等罪起訴。

住在彰化縣員林的陳男，2019年10月間在網路下載蔡姓律師的律師證書及考試院考試及格證書照，用電腦小畫家軟體將個人相關姓名資料變造成自己的，持向中市1家資訊公司佯稱有律師資格，應徵人力資源單位的法務工作。經錄取上班後，他傳送變造的律師證件等資料給公司，經公司察覺有異追查發現。

陳男惡性不改，下載警察服務證及台灣大學碩士學位證書照，再變造為自己資料，不但在通訊軟體上使用，並於2019年9月間到彰化縣雲林戶政事務所辦遷入戶籍登記，告訴承辦員他的學歷是碩士畢業，承辦員作形式審查後直接登錄。

陳男在2019年9月間在交友網站認識黃姓女網友，自稱是未婚警察，兩人交往後，陳男多次向黃女佯稱要帶她去日本旅遊，還傳他穿佩掛「2線3星」警官階級的警察制服照片給黃女，黃女信以為真，先後3次共匯款2萬2千多元給他，因陳男避不見面，才知受騙報警。

陳男在2019年10月至11月間還多次傳猥褻暴力簡訊恐嚇前女同事，女方心生畏懼報警，警方持搜索票到陳男2處居所共查扣一批各式警察服飾、1支有殺傷力的改造手槍、刑警背心、警用甩棍、手銬等。

陳男另在2020年3月間與陳姓女網友交往，佯稱是政風處及法制局職員，要跟她結婚，但需購屋及裝修要求匯款，陳女不疑有他，自2020年5月至6月間3次共匯款51萬多元，因陳男避不見面才知受騙報警。

(中時 )