被動元件市況佳，國巨(2327)及禾伸堂(3026)1月合併營收同步攀高，其中禾伸堂1月合併營收17.14億元，月增38.82%，創下單月歷史次高，國巨1月合併營收為80.12億元，月增9.3%，為107年9月以來單月新高。

受惠於遠距商機、網通等產品需求延續，歐美市場訂單強勁，加上農曆年前備貨需求，帶動被動元件出貨暢旺，國巨1月合併營收為80.12億元，月增9.3%，年增142.7%，為107年9月以來單月新高。

國巨表示，為因應客戶端強烈需求，公司於農曆春節期間採取高額獎金制度，大中華廠區預計可安排七成五的人力留守以加班生產；然而全球的疫情依舊延燒未解、國際貿易爭端亦充滿不確定性，公司仍將審慎樂觀應對業績及營運展望。

由於被動元件及其他代理產品銷貨均大幅增加，禾伸堂1月合併營收約17.14億元，月增38.82%，年增58.54%，創下單月歷史次高。

禾伸堂表示，目前被動元件訂單能見度已達第2季，且工廠產能稼動滿載，為滿足客戶需求，過年期間廠區也將安排人力，以穩定產出全力支援客戶。

(時報資訊)