日本汽車製造商馬自達汽車（Mazda Motor）4日宣布，預計從本月起因車用晶片嚴重短缺，將明顯影響到自己汽車產能。

馬自達高層親自在財報會議上證實，馬自達將根據目前晶片存量修改車廠產能。目前已知全球各地馬自達車廠，2月份將會減產約七千輛汽車。

現今一片車用晶片荒，造成各大車廠都忙於搶現貨。德國，日本，韓國等一票車商也都無奈開始減產，因為沒有關鍵晶片可用。部分產業分析師預估，全球車廠減產數量第一季預估近70萬輛，一直要到第三季才有可能稍微舒緩晶片荒情形。

(時報資訊)