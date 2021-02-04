網家(8044)旗下PChome比比昂與SG Holdings集團旗下SGH Global Japan，今日共同簽署合作備忘錄(MOU)，將透過兩大集團在台灣、日本兩地的電商及物流優勢，建構更便利的購物模式，強化跨境電商動能。首步推動PChome比比昂商品代購、日本直送台灣的BB Check out「隨選即買」服務，藉由SG Holdings集團遍及全日本的物流服務與國際運送優勢，提供日本在地商家跨境銷售資源，強化海外直送到貨服務。看好跨境購物的消費動能，未來將持續深化台日聯盟策略，開拓更寬廣的跨境服務生態圈。

網家董事長詹宏志表示，受疫情影響，2020年造訪日本的台灣旅客為69萬人次，較2019年的489萬人次大幅減少85％，使得跨境商品的選購需求大幅增加。PChome比比昂推出BB Check out的「隨選即買」服務，讓台灣消費者在這段無法到日本的期間，也能在台灣用直接、簡單方式，取得日本各地商家販賣的商品，透過與SGH Global Japan的合作，快速開展國際物流運輸服務和日本商家的招商服務推廣。

日本向來是台灣民眾海外旅遊地首選，初期藉由PChome比比昂的服務，不僅可以讓日本商家輕易地將商品銷售、運送到台灣，也能讓更多日本商家、台灣消費者在跨境購物上獲得更好的體驗。

SG Holdings集團旗下SGH Global Japan社長小山彰表示，很多在日本的商家都希望通過跨境電商方式向海外發展，但由於語言、金流、行銷、物流等諸多障礙，使商家無法有效的繼續推進。在此情況下，可以通過本次合作，能給日本商家提供最佳的物流解決方案，減輕商家在語言、金流、行銷、物流方面的障礙。

受宅經濟及各國邊境封鎖影響，消費者無法出國，PChome比比昂今年1月業績較去年同期大幅成長5倍，需求強勁，分析「2020年十大代標代購熱銷商品」，以「收藏性高、價差大、款式多元」為三大採購指標，像是奪下榜單第一的各式公仔模型、列居第五的熱門動漫《鬼滅之刃》周邊等。而日本在地商品款式及種類多元，且商品多為當地限定、台灣採購不易，熱賣品項如驚喜零食箱、古著服飾、改裝鋁圈皆名列榜上，成為年度人氣商品。

(時報資訊)