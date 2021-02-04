美國一項最新調查報告發現，美國大多數外交政策意見領袖支持在中國入侵台灣時動用美軍保護台灣，但美國大多數民眾卻反對這麼做。

《美國之音》報導，芝加哥全球事務委員會（Chicago Council on Global Affairs）近日發佈的這份調查報告說，受訪的外交政策意見領袖與一般民眾在保衛台灣問題上出現了分歧，85%的共和黨受訪意見領袖、63%的民主黨意見領袖和58%的獨立意見領袖支持動用美國軍隊保衛台灣免受中國入侵。

但是，相較之下，在2000多名受訪一般民眾中，只有約41%的人支持這麼做。不過，與以前類似的調查比較，支持出兵保台的民眾比例在2014年是26%，目前則上升到41%，這7年來增加幅度不小。

這份調查報告還發現，大多數共和黨意見領袖（85%）和民眾（67%）認為中國作為世界強國的發展對美國的切身利益構成重大威脅，但只有不到一半的民主黨意見領袖（45%）和民主黨民眾（47%）認同這一點。在無明顯政黨傾向的獨立人士中，認同這一觀點的意見領袖和民眾分別占42%和53%。

在如何應對中國崛起的問題上，受訪者之間也存在黨派分歧。88%的共和黨意見領袖和64%的共和黨民眾認為，美國應該積極努力遏制中國力量的增長。民主黨人似乎更傾向於另一種方式，超過半數的民主黨意見領袖（56%）和民眾（60%）認為，美國應該與中國進行友好合作和接觸。

根據芝加哥全球事務委員會對調查的介紹，900多名受訪意見領袖來自各行各業，包括行政部門、學術界、媒體、宗教機構、工會和企業等。2000多名18歲以上的受訪民眾則來自全美各地。

(中時新聞網)