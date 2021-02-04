新北市警察之友會永和辦事處主任黃志彰慰勞永和警分局。（永和警分局提供）

春節期間「2021年加強重要節日安全維護工作」，於2月3日晚間10時起，為期15天，新北市議會副議長陳鴻源及立法委員林德福、連斐璠議員、羅文崇議員、永和區陳區長、警察局黃副局長、義警大隊曾副總幹事、民防大隊林副大隊長、志工大隊張總幹事、警察之友會陳常務監事及新北市警察之友會永和辦事處主任黃志彰等團隊，於3日晚上9時至永和警分局鼓勵警察及協勤人員士氣，慰勉警察同仁犧牲假日、堅守崗位辛勞，並致贈慰問金及慰問品，表達關心及慰勞之意。

永和警分局結合義警（刑）、民防、義交、志工及守望相助隊等各種維安力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸，並配合政府施政重點及治安現況，將「維護金融機構安全、掃黑、肅毒、打詐、取締賭博犯罪及加強取締酒駕、重大違規、防制飆車等」等列入重點項目，並提供護鈔、舉家外出安全維護等多項便民服務措施，展現政府維護治安、整頓交通及服務民眾之決心。

慰問車隊隨後前往消防局永利消防分隊及永和區秀朗里守望相助隊，向消防分隊弟兄及社區守望相助隊夥伴致贈慰問品並加油打氣。

陳鴻鴻指出，感謝警察及協勤人員共同努力，守護永和地區治安及交通工作，維護永和地區優質環境，特別利用這次機會實際向辛苦執勤的警察及民力夥伴，表達感謝之意，也祝福大家在辛勤落實治安維護工作之餘，都能平安、快樂的歡度春節。

永和警分局表示，非常感謝新北市議會陳副議長、林委員、市政府各級長官及永和地區各級民代、永和區公所、義警、民防、志工、警友會等熱心團體之支持及鼓勵，並強調在年節期間，會持續秉持重視治安、交通、為民服務的信念，加強團隊合作，確保春節期間執行治安、交通及為民服務工作不打烊，提昇民眾對警察工作團隊之信賴，讓永和居民歡度平安、快樂的新年假期。

(中時 )