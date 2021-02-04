感測器解決方案供應商AMS（SIX：AMS）今日宣布，已選擇Extra Horizon開發的高效能雲端基礎架構來為一系列創新的即時光譜感測器，充分發揮數位力量促進公共健康。特別是在COVID-19疫情持續延燒情形下，快速準確的檢測對維護公共衛生至關重要，而ams和Extra Horizon的連網感測器解決方案及其所實現的高度準確和高效的即時醫療服務，為對抗全球疫情提供了獨特有效的方案。

COVID-19疫情凸顯了準確安全的快速測試以及即時數據的重要性，尤其是當該數據對於制訂封鎖政策時至關重要。ams光譜感測器與Extra Horizon的連接解決方案相結合，為一系列數位即時測試做好準備，包括極其快速和高度準確的側流層析（免疫測定）測試。實際上，以此技術為基礎的一條SARS-CoV-2抗體數位快速測試生產線已經投入使用。

此外，Extra Horizon全球平台的可靠功能可確保廣泛的地理覆蓋範圍。這意味著可以安全、可靠、即時地一次處理多達數百萬個測試結果，同時確保處理個人敏感資料時，完全遵守包括GDPR在內的當地法規。

ams全球業務行銷副總裁Pierre Laboisse表示，「政府和管理機構需要一個快速、安全且符合GDPR要求的醫療級雲端解決方案來傳輸快速、可靠和有效的測試結果。憑藉其在醫療雲端領域久經考驗的專業知識，Extra Horizon可提供一流的GDPR相容醫療級雲端解決方案。」

ams全球業務行銷副總裁Pierre Laboisse指出，「該公司在廣泛的骨幹知識背景下開發客製解決方案方面的專業知識與經驗，使其成為這項重要任務的理想合作夥伴。我們希望該解決方案能簡化複雜的物流和臨床過程，順利進行大規模測試，有效成為控制疫情並恢復正常經濟和社會活動的重要工具。」

推動IVD技術的數位化轉型ams先進的光譜感測器與Extra Horizon強大、安全且符合醫療要求的行動應用軟體和雲端連接服務的結合，可以滿足第三方體外診斷（IVD）提供者的全部要求，協助他們加速開發數位化健康解決方案並將其更快地推向市場。

ams的光學讀取模組及其內建光譜感測器簡單且高度準確的設計使其特別適用於即時醫療環境中的測試，包括側流層析檢測。這不僅可以改進測試程序，還可以經濟高效地生產，包括大批生產。

Extra Horizon執行長Lars Grieten表示：「這項全球合作充分展示了最先進的感測器如何透過數位基礎架構擴大應用範圍，進而在專業和家庭環境中均可提供即時測試解決方案。快速測試將在我們數位化的未來變得越來越重要。更由於可協助加快關鍵決策的制訂，它已經成為應對COVID-19危機極為重要的技術支援力量。」

(工商 )