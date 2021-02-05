買盤進場，周四天然橡膠期貨全面反彈收漲；其中日本橡膠反彈漲逾2%，受國際油價走高，以及美國利好經濟報告，顯示出當地市場需求回升，並期望新的刺激計劃，推助經濟面從COVID-19大流行中復甦，帶動買盤回補，提振期膠反彈上漲；大阪OSE交易所-指標7月期貨漲逾2%，報每公斤233.7日圓；新加坡SICOM-RSS3 3月期貨漲0.23%，報每公斤221美分，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨漲2.2%，收於每噸14615元人民幣。

亞洲現貨市場也收低，其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB持平，報每公斤63.05泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲1.8%，報現貨價每公斤163.2美分。

分析師表示，近期鋼鐵、煤炭、汽車和工程機械等產業前景趨好，整體生產供給逐漸穩定，市場供需持續改善，景氣指數逐漸回升，料有機會提振橡膠市場走勢。(商品行情網)

(時報資訊)