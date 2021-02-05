美國總統拜登表示，中國是美國最主要競爭對手，但在符合美國自身利益情況下，華府也準備好與中國合作。

拜登上任後，4日首次到美國國務院視察，期間向記者稱，在社會繁榮、國家安全與民主價值等事務上，華府準備面對中國的挑戰。

拜登重申，美國正視中國在經濟剝削、侵犯人權、偷取智財權及全球管治等方面帶來的問題，並會採取行動應對，但在符合美國利益的前提下，美國將會與中國務實共同合作。

(工商 )