拜登只要滿足1條件 願與中國合作 10:222021/02/05 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登表示，中國是美國最主要競爭對手，但在符合美國自身利益情況下，華府也準備好與中國合作。 拜登上任後，4日首次到美國國務院視察，期間向記者稱，在社會繁榮、國家安全與民主價值等事務上，華府準備面對中國的挑戰。 拜登重申，美國正視中國在經濟剝削、侵犯人權、偷取智財權及全球管治等方面帶來的問題，並會採取行動應對，但在符合美國利益的前提下，美國將會與中國務實共同合作。 緬甸政變 白宮考慮對個人與實體針對性制裁 共軍深夜試驗陸基中段反導攔截技術 軍事專家解讀用意 (工商 ) #全球 #中國 #拜登 #華府 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美韓熱線 擬制定全面對朝戰略 04:102021/02/05 國際大事 拜登任內首談外交政策 撂重話直指陸是美最危險對手 07:352021/02/05 國際 美國一中表態 陸央視：讓台獨分子看清自己幾斤幾兩 10:372021/02/05 兩岸 拜登首場外交政策演說 誓言對抗威權抑制中俄野心 06:422021/02/05 國際 拜登釋善意 紓困案可調整 04:102021/02/05 全球財經 芮效儉：和平解決台灣問題 前景不存在 04:102021/02/05 產業財經 中俄外長通電話：在國際事務中堅持不干涉內政 10:172021/02/05 兩岸 外交突破 蓋亞那設台灣辦公室 04:102021/02/05 焦點要聞 美中博弈下 台海仍有對話可能 04:102021/02/05 時論廣場 大陸成功實施「陸基中段反導攔截」試驗 網震撼：打了拜登一巴掌 09:032021/02/05 政治 文在寅安美經中 與拜登矛盾 04:102021/02/05 國際大事 財經熱門新聞 【GME亂後】韭菜終究餵肥貓 耳機商高斯高層趁機套現近13億 - 財經 拜登只要滿足1條件 願與中國合作 - 財經 - 工商 《台北股市》台股鼠年5日封關 17日牛年開市 - 財經 對抗陸稀土管制令 日忙找救星 這國竟成新希望 - 財經 彭双浪：面板上半年有三大壓力 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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