新年賀禮傳心意！在這溫馨的節慶，台北市政府觀光傳播局特別與知名圖像品牌-黃阿瑪的後宮生活共同策畫「黃阿瑪相遇1920台北市」特展，將一百年前的建築特色與文化風情融入於展覽設計之中，展覽期間更推出限定角色紀念品「黃阿瑪相遇1920台北市風華禮盒」與「黃阿瑪相遇1920台北市限定明信片」，農曆新年買個伴手禮送給心愛的家人。

觀光傳播局表示，為回應廣大粉絲的熱情，「黃阿瑪相遇1920台北市」特展期間特別推出「黃阿瑪相遇1920台北市風華禮盒」與「黃阿瑪相遇1920台北市限定明信片」，即日起至元宵節2月26日止，於台北探索館或熊讚辦公室拍照打卡上傳，即可享6折優惠。

「黃阿瑪相遇1920臺北市風華禮盒」以懷舊復古的喫茶店、新公園西洋御料理為設計概念，外包裝為懷舊復古的馬口鐵盒，禮盒內容物有「台灣烏龍茶糖、古早味咖啡糖，以及結合化身為小學生的黃阿瑪元素，設計而成的課本便條紙」，每一商品都巧妙融入百年前的台灣人文風情和背景文化。

還有令人愛不釋手的「黃阿瑪相遇1920台北市限定明信片」，黃阿瑪與後宮們化身成一張又一張的可愛明信片，讓你把想說的話寫在上頭，趁著農曆新年傳達愛與溫暖給身旁每一位親朋好友。

展期間也別忘了到台北探索館參觀「黃阿瑪相遇1920台北市」特展，民眾只要在展區集滿7枚紀念戳章，即可至一樓服務台兌換2021專屬的新版悠遊卡貼1張，超卡哇伊復古造型黃阿瑪與後宮六貓化身為百年人物，讓你穿越時空回到百年前感受當時市民生活，想收藏的粉絲趕緊趁早前往觀展，將可愛的限定黃阿瑪悠遊卡貼收在皮夾天天使用，每日限量兌換，把握展期，前往觀展。

(中時 )