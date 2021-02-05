孫燕姿新歌〈餘額〉請來金鐘視帝李銘順跨刀演出MV。（環球音樂提供）

孫燕姿新歌〈餘額〉請來金鐘視帝李銘順跨刀演出MV。（環球音樂提供）

孫燕姿暌違19年全詞曲創作〈餘額〉的MV於5日首播，男主角請來金鐘視帝李銘順擔綱，目前在台灣拍戲的他，收到燕姿的邀約後，一聽到歌曲，毫不考慮第一時間答應，儘管在緊鑼密鼓的趕戲中，仍排除萬難和劇組告假，一定要完成這個任務，讓孫燕姿萬分感謝。

雖然孫燕姿這次沒有在MV裡演出，但拍攝時她特別從新加坡與李銘順及導演視訊，較早出道的李銘順和孫燕姿同為新加坡人，更巧的是2人還同一天生日，雖現實生活裡不相識，卻都在作品中欣賞對方，李銘順說：「很意外會找我拍MV，還馬上跟老婆炫耀說孫燕姿找我拍MV耶。」李銘順一開始聽到〈餘額〉，就一直跟導演盛讚好聽、耐聽，並表示很有緣份，自己現在的型很適合MV的人物設定、容易上手，過去他鮮少跨刀MV演出，繼上一次與林俊傑合作，這是他第二次拍攝MV，直呼緣份很奇妙。

MV選在宜蘭一個風格獨具，全部是大片玻璃落地窗門裝潢的民宅取景，拍攝當天遇到氣溫驟降到8度的寒流來襲，周圍空曠的環境，儘管是在房子裡，但冷空氣不減，李銘順以單薄的造型，一個人長達15小時的演出，從孤獨無助到走向美好的心境轉變，層次淋漓盡致的演技，真實細膩，張力十足的情感流轉，不僅讓導演捨不得喊卡，更想一鏡到底；此外，孫燕姿雖人不在拍攝現場，卻心繫著大家，不時提醒工作人員要買東西讓大家暖暖身，送上熱騰騰紅豆湯圓。

(中時 )