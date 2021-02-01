孫燕姿今接受台灣媒體連線訪問。（環球音樂提供）

孫燕姿推出暌違19年全詞曲創作的新歌〈餘額〉，礙於疫情無法來台宣傳，她1日在新加坡以視訊連線方式受訪，透露去年多了許多時間和家人相處，4歲女兒很獨立，比較黏她的8歲兒子「納小子」則開心每晚有媽媽陪睡，「他（心情）整個開花了，會說媽媽好棒」，也感謝老公相伴，「如果沒有伴侶幫忙，我沒辦法這麼勤快」。

孫燕姿坦言一年來與老公相處時間變多難免有摩擦，「但我們每周都會找時間約會吃飯，疫情期間要珍惜」，追問她有沒有「餘額」再生一個？42歲的孫燕姿大笑表示自己已是高齡產婦，「雖然不排斥，但目前沒有這個安排耶」。

防疫期間她除了創作、錄製新歌，閒暇之餘還畫畫、剪頭髮，聊起剪髮才藝，孫燕姿驕傲表示除了自己的頭髮，還幫友人及兒子等剪過7顆頭，兒子對媽媽的技術評價？她幽默表示：「前幾年他沒有很開心，處在一個不開心的狀態。」女兒留長髮就不敢剪。

孫燕姿去年適逢出道20年，原本已計劃全球巡演，無奈因疫情擱置，到處飛行工作的日子停擺，直言「看到台灣能開演唱會很羨慕」；她失落表示：「原先已經訂好的場地放棄，還有歌迷期待，20年里程碑就過去了。」但她之前舉辦線上演唱會也有不少收穫，鼓勵更多歌手以此方式開唱，為世界各地的歌迷們抗疫打氣。

(中時 )