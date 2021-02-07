謝金燕（姐姐）是歌壇的「電音天后」，46歲的她保養有術，擁一張凍齡臉蛋和姣好身材，是著名的美魔女代表，謝金燕平時樂於在網上分享生活日常，不過她今（7日）則罕見曬出與母親的合照，謝金燕還嘴甜大讚媽咪：「老媽素顏太美」。

謝金燕今上午在網上PO出與母親的出遊照「天氣好.....帶老媽出門走走」，謝金燕還嘴甜大讚媽咪：「老媽素顏太美」，只見謝金燕的母親身穿英文字母上衣、頭戴鴨舌帽，謝金燕則把帽T的帽子戴起來，俏皮地對著鏡頭玩自拍，不過仔細看照片，謝金燕則是用禁止偷看的貼圖把媽媽的側臉遮住。

謝金燕母女難得同框，但母親被貼圖擋住，引發網友紛紛留言敲碗：「好想看媽媽的美」、「想看謝媽媽」、「姐姐，很孝順！媽媽是樸素的美」，也有粉絲大讚：「姐姐的素顏也很美 更年輕！」、「媽媽美所以女兒也美」、「孝順的女兒」、「姐姐好漂亮」。

謝金燕除了大讚媽媽素顏很美之外，她也調皮寫下：「#老媽我的寶 但有時真的很想把耳朵關起來」，有網友留言：「我早已把耳朵關上了」，還釣出謝金燕回應：「全天下的小孩都是一樣的」。

雖然謝金燕對私生活低調，不過她不吝嗇對母親表達感謝與愛，謝金燕在2019年母親節時，她就曾在網上分享小時候與媽媽的合照，並寫下：「母親母親您真偉大 愛死妳了」，也讓外界見識到謝金燕與媽媽的母女情深。

(中時新聞網)