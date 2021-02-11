「國標舞女王」劉真去年3月病逝，留下丈夫辛龍和女兒霓霓相依為命，而辛龍一直走不出喪妻之痛，並許久未更新近況，今（11日）除夕夜，他終於又在臉書發文，吸引許多網友留言替他加油打氣。

辛龍上次在臉書發文，已是去年9月金鐘獎，劉真出現在金鐘獎追思故人影片裡的畫面，雖然沒留下任何文字，但思念愛妻之情流露無遺，相隔近5個月，他今才再度於臉書發文：「牛年來臨了」，短短5個字吸引不少粉絲留言「除了新年快樂，天天都要快樂」、「2020惡夢讓他過去，2021迎來新的氣象，新年快樂」、「新年新開始 嘗試從新努力振作 為了女兒 為了你自己也為了她」，向他送上新年祝福。

辛龍終於再度發聲。（圖／翻攝自臉書）

辛龍上月傳出離開經紀公司容易文創，老闆吳宗憲證實此事，坦言辛龍一直走不出來，也表示：「他有他的想法，想讓自己的世界沉澱一下，我們尊重當事人角度，離不離開都在藝能界啊，需要幫忙我都在。」

吳宗憲說雖然一直鼓勵辛龍要走出來，但成效不大，無奈強調能帶領辛龍走出喪妻之痛的只有他自己的心，並坦言雖然辛龍近期都沒接工作，但依他的經濟狀況至少還能再撐一陣子。

(中時新聞網)