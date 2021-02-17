今（17）天是開工日，命理專家小孟老師在臉書中發文分享，有5個生肖的人在開工之後財運會大幅上升，不僅正財相當旺盛，就連投資理財這方面的偏財運也有不錯的表現，這5生肖的人可以趁此機會找到適合自己的理財方式。

第五名：生肖虎

生肖屬虎的人開工後財星開始慢慢往偏財宮移動，使投資偏財的運氣逐漸變強，可以好好去佈局自己想要投資的事物。另外，你們本身也開始會有強烈的慾望，想要搞清楚自己的金錢狀況，有句話說：「你愛理財，財就會愛你」，這對你們來說是件好事。

第四名：生肖豬

生肖屬豬的人在開工後財運逐漸脫離了壓力期，在這之前可能有一些財務上的糾紛或壓力，讓你們沒辦法好好運用資金，但隨著開工，你們的正財運越變越好，正財能量也越來越順，漸漸地就會有多餘的資金，可以做更多的事。

第三名：生肖猴

生肖屬猴的人開工後如果想要用不同的方式來增加自己的財富，可以考慮一些理財商品，讓自己的金錢資源更加分，建議你們只需要每個月固定投入，不要給自己太大的壓力去追求這個市場的報酬，投資慢慢就會有獲利產生。

第二名：生肖兔

開工日對於生肖屬兔的人來說，是正財運大旺的開始，你們可以把一些多的資金進行投資，如果之前已經有熟悉的投資模式，而且結果也是好的，就建議你們只需要繼續保持、經營即可；如果之前的投資結果不理想，現在也是轉換的好時機，可以先用小額的方式嘗試，一定能找到適合自己的投資理財之道。

第一名：生肖雞

在開工之後生肖屬雞的人可以多和專業的理財專家聊聊，聽聽他們的理財方式或判斷市場情況的辦法，讓你們有更加精明的思考去做對自己有利的標的物。另外你們的物慾也非常強烈，建議有多的資金除了投資外，還可以拿部分定存，好好學習投資理財，讓你們的荷包更加分！

(中時新聞網)