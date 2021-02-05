台南市各警分局今年防搶演練都拍影片上傳網路，每家警分局選角各出奇招，其中搶匪演技最貫穿全場，台南市南區找來演技精湛的刑警黃啟能、中西區找滄桑感十足的洪智雄，黃員多次脫稿演出秀精湛演技，洪員演膩歹徒一角，秀出警員服務證，證明「其實我年輕時這麼帥」。

台南市各區警分局陸續推出防搶影片，每年持槍歹徒選角，都要找深具特色的警員喬裝，有的凶狠、有的滄桑、有的詼諧、有的機伶。

洪智雄今年再度扮演銀行搶匪角色。（程炳璋攝）

黃啟能從警28年，個性機伶成為這次防搶演練的靈魂人物。（程炳璋攝）

黃啟能因反應靈敏被選為防搶演練歹徒角色，整場戲自己想梗貫穿全場。（程炳璋攝）

洪智雄從警29年，今年50歲，近年來的防搶演練，幾乎年年被選角當歹徒，今年再度雀屏中選，扮演中西區銀行搶匪一角，他拿出20歲時拍攝的警員服務證，當年帥氣模樣令同事驚嘆，他有感一生貢獻警職，刑事工作日夜顛倒，害他增添歲月滄桑，無奈地說「可以向政府申請國賠嗎？」

黃啟能從警28年，多數時間擔任刑警工作，被視為頭腦靈敏反應快的人物，今年扮演南區銀行搶奪歹徒，把角色發揮的活靈活現，從編劇、導戲，在演練中自行加詞脫稿演出，將一部防搶影片從頭帶到尾，演得詼諧逗趣，被誇為被刑警耽擱的本土影帝。

台南市各警分局今年都將防搶演練拍成影片，上傳臉書網路供網友點閱，每部影片反而以飾演歹徒角色最吸睛，警方幕後選角都別具用意。

(中時 )