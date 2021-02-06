Durant had been registering antibodies from his March bout with COVID-19 when he was out due to contact tracing a month ago. He missed four games after exposure to the virus. https://t.co/dv66NxIX0j — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2021

就在6日籃網與暴龍開打前夕，籃網官方突然宣布明星前鋒杜蘭特無法先發出賽，原因是他觸發健康與安全守則，更讓外界意外的是，杜蘭特竟在首節還剩4分13秒替補上場，證明他並未再受新冠影響停賽，卻是他生涯首次替補上陣。

《ESPN》權威記者沃洛納斯基隨後爆料，杜蘭特沒法先發的原因，在於他去年3月感染新冠肺炎後，身體已出現抗體，卻在1個多月前接觸到新冠感染者，造成他被聯盟隔離5天、缺賽4場結果，如今他卻觸發聯盟隔離程序無法先發。

幸好在聯盟緊急檢測過杜蘭特最近這段時間的接觸者，發現全部都屬陰性，才讓杜蘭特順利在首節快結束時替補上場，恐怕連杜蘭特自己也沒想到，自己職業生涯首次替補上場滋味，竟然是因為這種原因造成，但起碼他還是順利打了比賽。

畢竟如果少了本季場均30.8分、7.5籃板及5.2助攻的杜蘭特，籃網勢必只能依賴厄文、哈登兩人苦撐，想要擊敗暴龍難度不小，只是如今杜蘭特雖然順利上場了，可能日後他恐怕必須經常面對這種自己或身邊友人接受新冠檢測的現實狀況。

(中時 )