籃網官方今天對外宣布已正式簽下自由球員諾阿馮萊。馮萊可以扛下前鋒和中鋒兩個位置，一旦正式加入籃網，可立即為布魯克​​林提供內線戰力。

在上個月哈登的大交易案中籃網隊送走了中鋒傑瑞特艾倫，導致球隊內線實力嚴重受損，因此現階段籃網當務之急是補強內線。籃網先前曾和騎士討論過關於麥基的交易，此外也對於騎士另一名內線洛夫感到興趣。

馮萊是2014年首輪第9號選秀球員，上季他在金塊和灰狼打過球，整個職業生涯至今馮萊平均上場16.9分鐘，5.0分、5.2籃板。

現年25歲的馮萊，職業生涯最風光的賽季是18-19球季，當時他效力於尼克，平均出賽25.3分鐘，繳出8.4分、7.8籃板、1.9助攻。

這是籃網近期第三筆交易案，除了哈登外，先前簽下林書豪隊友尚波特，如今又招攬馮萊，奪冠目標相當明顯。籃網目前戰績14勝11敗，排名東區第3。

(中時 )