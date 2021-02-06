年度首場大滿貫賽事澳洲網球公開賽下周一開打，不少球員都用熱身賽以賽代訓備戰，但今天包含日本好手大坂直美、美國名將小威廉絲（Serena Williams）及白俄羅斯艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）都在熱身賽退賽，避免在大賽開打前受傷。

參加WTA 500等級吉普斯蘭錦標（Gippsland Trophy）的大坂直美，原本今天單打四強賽要與比利時梅藤絲（Elise Mertens）交手，但她賽前因未避免傷勢加重突然宣布退賽。

大坂直美說：「對澳洲網球協會和球迷感到抱歉，今天不得不退出比賽，我受了點輕傷，鑑於即將到來的澳洲網球公開賽，我需要保持謹慎，我期待下周參加比賽。」

而參加雅拉谷經典賽（Yarra Valley Classic）的小威廉絲，在單打四強賽也選擇退賽，讓現任世界球后、地主好手巴蒂（Ashleigh Barty）不戰而勝，WTA推特上寫道，小威廉絲由於右肩受傷退賽。

(中時 )