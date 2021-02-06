美食交友實境節目《開著餐車交朋友》本週餐車來到豔陽高照的台中，這次邀請到立法委員陳柏惟和3位主持人交朋友，特別走訪烏日玉闕朝仁宮，身為基督徒的黃秋生，也入境隨俗跟著大家拜媽祖、擲筊抽籤，體驗台灣廟宇文化，喜愛歷史的黃秋生興奮地說：「台灣寺廟很漂亮，保留很多傳統宗教文化在裡面！」

黃秋生和KID也挑戰扛起近30公斤的千里眼、順風耳神像，擔任起媽祖身邊的兩大助手，兩人扛著神像行走有模有樣，讓廟宇理事長稱讚「天份十足」，黃秋生被問及體驗扛神像的心得，幽默表示：「傳統來說神像不是隨便可以扛的，命不夠硬得話會生病，我明天應該不會有事吧！」

吃遍台中美食後3人仍對餐車菜單毫無頭緒，KID首先提議做「滷肉」，黃秋生卻嚴肅回應：「滷肉那麼多工序，豬肉你會處理嗎？」KID撒嬌表示：「我是提出來討論，你不要那麼兇啦。」宋柏緯在旁像在看戲般大笑：「KID哥被噴爆！」鬥嘴日常可見彼此的好感情。節目每週日晚間10點，於LINE TV、東森綜合台32頻道同步播出。

(中時 )