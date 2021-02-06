疫情指揮中心6日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案925)，自美國入境。

指揮中心表示，案925為本國籍40多歲男性，2020年10月外派至美國工作，曾與確診者接觸，2021年1月8日返台探親及處理公務，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，迄今無症狀。

個案檢疫期滿後，1月25日開始上班，因近期將再次赴美工作，於2月4日至醫院自費採檢，並在6日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共84人，其中親友及工作接觸者共29人列居家隔離，餘55人列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計163,417例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含160,493例排除)，其中924例確診，分別為809例境外移入，76例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、843人解除隔離、72人住院隔離中。

(工商 )