57歲尹姓男子6日早上6時30分在桃園市觀音工業區駕駛大貨車，和29歲許姓機車騎士發生碰撞，許男當場失去呼吸心跳反應，送醫後仍不治，雙方未酒駕。警方說，詳細肇事原因仍需調查。

警方表示，尹男駕駛大貨車，沿觀音區工業七路往成功路二段方向行駛，左轉工業七路10號時，和對向直行許姓騎士發生碰撞，許當場失去呼吸、心跳，送醫後仍不治。

(中時 )