桃園觀音工業區大貨車對衝機車 騎士傷重不治 16:492021/02/06 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 57歲尹姓男子6日早上6時30分在桃園市觀音工業區駕駛大貨車，和29歲許姓機車騎士發生碰撞，許男送醫後不治。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 57歲尹姓男子6日早上6時30分在桃園市觀音工業區駕駛大貨車，和29歲許姓機車騎士發生碰撞，許男當場失去呼吸心跳反應，送醫後仍不治，雙方未酒駕。警方說，詳細肇事原因仍需調查。 警方表示，尹男駕駛大貨車，沿觀音區工業七路往成功路二段方向行駛，左轉工業七路10號時，和對向直行許姓騎士發生碰撞，許當場失去呼吸、心跳，送醫後仍不治。 台美半導體對話 業者壓力大 能左右印度政治的神奇蔬菜 每年固定發生漲價危機政府挨批 (中時 ) #大貨車 #不治 #觀音工業區 #騎士 #駕駛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中空氣品質連兩日亮紅燈 周永鴻要求市府應有具體改善政策 14:232021/02/06 生活 共和黨新科議員 被逐出2大委員會 04:102021/02/06 國際大事 緬懷大愛 紀念牆寫下器捐者故事 04:102021/02/06 地方新聞 蘆洲最凶險「超級十字路口」 當地人一看就怕：根本不敢讓小孩走 00:502021/02/06 生活 挑戰農業大縣 侯友宜要搶金牌農村 11:332021/02/06 寶島 年假繼續趕工 上銀 接單能見度看至Q3 04:102021/02/06 財經要聞 大內宣過頭 成大內傷 04:102021/02/06 時論廣場 蓋亞那設台灣辦公室破局 蘇貞昌怒：有失大器 10:382021/02/06 政治 大灣區跨境理財通 人行放行 04:102021/02/06 全球財經 兩車未依號誌管制及標線行駛 5人受傷送醫 10:052021/02/06 社會 大立光拉貨動能熄火 Q1保守 04:102021/02/06 財經要聞 社會熱門新聞 【日月潭船難】92人擠爆遊艇下秒右傾翻覆 57人溺斃史上最慘船難 - 社會 人夫好會玩 礁溪出差狂偷情4女 民宿闆娘當線民傳照給正宮 - 社會 鳳山少女受害首發聲 公布霸凌6人全名：勿肉搜無辜人 - 社會 丁寧弟李俊賢任天道盟分會長暴力討債 警攻堅逮25嫌 - 社會 婆婆逼初二不准回娘家 人妻寫千字文淚訴：我不是賣給你家 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。