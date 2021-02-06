人生中若有朋友相伴，將會變得更加精采，尤其是結交到人品好、講義氣的朋友，更是此生的福氣。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬馬、虎、羊、雞、狗的人性格特別善良，擁有慈悲心和同情心，寧願吃虧也要幫上朋友的忙，此生如果能和他們做朋友，會感到特別溫暖和滿足。

▍1.生肖馬

屬馬人開朗熱情，積極勇敢，並且特別講義氣，只要朋友喊一聲就會往前衝屬馬人覺得勞累無所謂，真正的朋友就是關鍵時刻挺身而出。屬馬人不自私，有錢大家一起賺，有福一起享，他們的人品高尚、心地善良，這樣的人必定擁有滿滿的福氣和好運。

▍2.生肖虎

屬虎人心直口快，很好強，寧願自己多付出，也不願成為別人的負擔。喜歡幫助別人，真誠的為他人著想，有時候甚至忘了顧及自己。因為對人真心真意，所以人緣非常好。老天降福澤，遇難呈祥，總有好運相伴。

▍3.生肖羊

屬羊人與朋友在一起的時候特別顧及對方的感受，非常的通情達理。他們受別人一點恩情，都會湧泉相報。會把資源留給需要的人，即使吃一點虧也無所謂，最重要的是結交到好朋友，內心非常快樂。屬羊人人脈越來越廣，事事順利，生活自然無憂。

▍4.生肖雞

屬雞人有些時候會選擇包容和退讓，並不是膽小，而是心中有愛，他們是個特別具有奉獻精神的人，善良的內心，讓他們懂得為他人著想。在屬雞人眼裡，如果自己的一件事給他人造成了麻煩，那麼一定會選擇退讓。即使常常吃虧，但生活仍然是順風順水。

▍5.生肖狗

屬狗人特別安分守己，心地善良，具有慈悲心和同情心，喜歡用自己努力的付出來獲取自己想要的。他們為人忠厚老實，處事友好善良，正是因為屬狗人的這種性格，反而成全了自己，讓自己結識了更多人，這其中也有貴人。身邊助力多了，機會也多，付出得到回報讓人生充滿驚喜。

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(中時新聞網)