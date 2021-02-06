手指頭被門夾傷後，竟從此長出陰毛，美國一名年輕女子，2歲時不小心遭門夾傷中指，當時血流不止嚇壞所有人，送醫治療後沒有大礙，未料，隨著女子年紀漸長，被夾傷的部位開始長出毛髮，且還是陰毛，詢問醫生後，得到不可思議的答案。

住在德州休斯頓的女子麥肯齊（Mackenzie Brown），在影音平台《TikTok》發布影片表示，2歲時被門夾到後，右手中指的指腹，被削去了一塊肉，當時醫生決定進行皮膚移植手術，來挽救她的手指，手術相當成功，傷口也漸漸癒合，結果青春期來臨時，手指開始長出陰毛，原來當初醫生用所謂的「比基尼線」部位來移植。

麥肯齊的陰毛手指（圖片截自／TikTok raemackzie）

根據醫生說法，由於麥肯齊受傷時才2歲，不適合用頭皮進行皮膚移植，若使用手臂、或大腿的皮膚，恐怕也會留下疤痕，因此醫生才決定用「比基尼線」的皮膚，移植到手指。且從麥肯齊PO出的手指照，移植部位變成咖啡色，對此麥肯齊解釋，因為手術後，自己貪玩將手指放到馬桶，傷口處泡水後，從此變成咖啡色。

雖然擁有陰毛手指，甚至小時候被同學嘲笑「鮑魚指」，但麥肯齊卻相當樂觀，她透過影片分享如何將陰毛修剪乾淨，連短短的一根都不能放過，麥肯齊的影片掀起熱議，短時間就累積3000萬的觀看次數，希望她可以多發影片介紹手指。

美國知名的皮膚專家桑德拉·李（Sandra Lee），又被稱為「Pimple Popper博士」，表示這狀況其實很普遍，很多醫生使用生殖器部位的皮膚，來修復手部受傷，因為這部位特別具有延展性，因此在手術後的幾年內，不會損害患者的活動範圍或生長。

(中時新聞網)