《進擊的台灣》與台北市政府合作，推出「進擊的台北」系列特別節目，由主持人謝佑昀與台北市市長柯文哲及台北市副市長蔡炳坤、彭振聲，透過帶領觀眾探訪台北市私房景點，一探六年來的台北市的市容變化。

今晚（6日）播出的艋舺篇中，謝佑昀與蔡炳坤一同換上旗袍和中山裝，扮裝遊萬華，柯文哲更化身店小二，送菜上桌服務兩位走訪人，難得一見的畫面，吸引現場民眾駐足。謝佑昀表示節目中的扮裝遊台北，是為了讓觀眾更有懷舊旅行的代入感，有穿越時空的感覺。「我跟蔡副市長在前一集節目中，先是在北投單元穿和服泡溫泉，到了萬華剝皮寮街區時，則是穿旗袍跟中山裝」，透露拍攝前還特別先試裝過。

走訪名店再造的環節中，柯文哲扮成店小二現身，穿著圍裙端著托盤為2位走訪人服務上餐。市長及副市長一起大啖當地美食，引起現場民眾圍觀，謝佑昀笑說：「讓市長親自幫我服務送餐，有種尊爵招待的感覺，當下有點不真實。而且柯市長還為自己加戲，一邊『唉呀唉呀』的喊著，一邊端著托盤走過來上菜。」謝佑昀還逗趣稱讚市長及副市長都很專業，幾次拍攝幾乎都是零NG，對每個景點也都瞭如指掌。

拍攝當天不只市長及副市長引起關注，一同入座介紹的謝佑昀，被現場民眾拍照神搜，以為她是該店家的正妹老闆娘，更引發媒體報導及批踢踢PO文詢問，造成不小話題。謝佑昀表示「其實我當時沒發現被民眾偷拍，直到看到報導才知道，有民眾還直接跑去詢問店家，我真的是不是老闆娘，算是一段有趣的小插曲。」

節目每周日晚間8點在 東森財經新聞台播出。

(中時 )