一名網友日前在路上發現滿是紅包袋的夾娃娃機，機台上寫著「紅包許願」、保夾600元，他好奇一試之下，發現紅包內只有一張祝福紙條，寫著「心想事成」，讓其他網友痛批「錢也不是這樣騙的」；還有另名網友分享娃娃機內放了烏魚子禮盒，保夾金甚至高達1980元，沒想到夾到後，盒內只有2塊超級小的烏魚塊，也讓網友笑稱「不說以為是咖啡豆」。

一名網友日前在路上看到特殊的夾娃娃機，機台內堆滿立體的紅包袋，機身上還寫著「紅包許願」，並且600元保夾（保證夾取，到達金額則可無限制次數夾取），他好奇之下決定試試，夾成功後，他發現紅包內只有一張紙條寫著「心想事成」，他事後將此事PO在臉書「爆廢1公社」。

網友發現滿是紅包袋的夾娃娃機，機台上寫著「紅包許願」、保夾600元，他好奇一試之下，發現紅包內只有一張祝福紙條，寫著「心想事成」。（圖／翻攝自臉書爆廢1公社）

許多網友則留言說，「真好賺」、「重點是你花多少夾到的」、「這可以告詐欺」、「錢也不是這樣騙的」、「這種機台沒被砸不容易啊」。不過好笑的夾娃娃機案例也不只這件，另名網友日前發現夾娃娃機內竟出現「烏魚子禮盒」，保夾金額還是1980元，同樣是好奇心驅使下決定一試，結果看到禮盒內的物品也讓他相當傻眼。

另名網友日前發現夾娃娃機內竟出現「烏魚子禮盒」，保夾金額還是1980元，結果盒內有2塊真空包裝、「小到不行」的烏魚子。（圖／翻攝自臉書爆廢公社二館）

原來禮盒內有2塊真空包裝、「小到不行」的烏魚子，讓她忍不住痛批「沒有標示包裝與實品僅供參考啊，這是一口吃烏魚子嗎？」許多網友則說，「不說我都還以為是芒果乾」、「其實是柿餅啦」、「笑死，剛剛沒放大還以為咖啡豆」、「很小塊塞牙縫都不夠」。

(中時新聞網)