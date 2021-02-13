每到過年圍爐，最讓年輕人受不了的，莫過於親戚各種惱人的提問，包括「什麼時候結婚」、「薪水多少」等，讓人相當尷尬，但也只能回以禮貌又不失尷尬的微笑。對此司法院在臉書貼出教學，教年輕人們如何應付難纏的長輩。

司法院在臉書PO文「過年期間，有時會遇到一些尷尬的問題，到底該怎麼回話才得體？讓阿司來告訴你法律人都怎麼回」。並製作許多梗圖，例如被大舅舅問「什麼時候要結婚」，就可以回「民法第975條，婚約不得請求強迫履行」；被阿姨問「薪水多少啊」，就直接回「面議」。

司法院製作一系列如何應付長輩的梗圖，其中最常被問到的「什麼時候結婚」，可以回「民法第975條，婚約不得請求強迫履行」。(圖／司法院臉書)

其他還有當阿嬤問「什麼時候要生小孩」，可以回「到底是分娩時就算生完小孩，還是要等嬰兒能獨立呼吸才算完成」，以及「看到親戚怎麼不叫」，則是酸度爆表的「三親等旁系血親尊親屬，恭喜發財啊」，都讓對方氣得秒退群。

有趣的梗圖也讓民眾笑翻，目前已累積5390個讚與1300多次分享。網友直呼「看到快笑死」、「司法院也太幽默」、「這樣紅包都飛了」、「大家一直退出，但群組人數沒有減少耶XD」、「忘記寫已讀幾人」、「法律人的幽默就是這麼樸實無華」、「梗圖BUG太多，小編年終應納入司法基金」。

不過司法院也在內文提醒「回話有一定風險」，表示每個人家庭關係不同，長輩其實也只是想聊天，回答前請先妥善評估人事時地物，表示飯可以亂吃，但話不能亂說。

不少親戚、長輩見到自己後，都會問一句「看到親戚怎麼不叫」，司法院則回酸度爆表的「三親等旁系血親尊親屬，恭喜發財啊」，讓網友笑翻。(圖／司法院臉書)

過年期間，有時會遇到一些尷尬的問題，到底該怎麼回話才得體？ 讓阿司來告訴你法律人都怎麼回！ 提醒：回話一定有風險，家庭關係人人不同！長輩其實也只是想跟大家聊天，應答前請妥善評估「人事時地物」。 #飯可以亂吃，#話不能亂說 #過年要開開心... 由司法院發佈於 2021年2月11日 星期四

(中時新聞網)