美國密蘇里州聖路易郡（St.Louis）一處監獄昨（6）日凌晨爆發囚犯暴動事件，上百名囚犯砸破窗戶、撬開牢房門鎖逃出，他們甚至打傷矯正人員、在監獄裡放火，所幸最終暴動獲得平息，所有滋事者已被隔離，據美媒指出，囚犯暴動主要是要抗議監獄內環境不佳，可能讓他們感染新冠肺炎。

美國密蘇里州聖路易郡（St.Louis）一處監獄6日凌晨爆發囚犯暴動事件，上百名囚犯砸破窗戶、撬開牢房門鎖逃出，美媒指出，衝突發生原因在於囚犯抗議監獄環境不安全，擔憂讓他們感染新冠肺炎。

美國密蘇里州聖路易郡（St.Louis）監獄6日凌晨爆發囚犯暴動事件，不滿監獄環境不安全，恐讓他們感染新冠肺炎，上百名囚犯砸破窗戶、撬開牢房門鎖逃出。

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，美國密蘇里州聖路易郡昨日凌晨爆發囚犯暴動事件，據當地安全官員愛德華茲（Jimmie Edwards）表示，衝突約發生在6日凌晨2時30分，4樓一名態度挑釁的囚犯「非常、非常生氣地」和矯正人員爭吵，接著其他囚犯加入戰局攻擊這名矯正人員，扭打過程中好幾名囚犯撬開了牢房門鎖逃出，正當其他矯正人員試圖將受傷的同事帶離時，囚犯觸動監獄的門鎖系統，釋放同樓層其他牢房的囚犯，所有囚犯瞬間湧入走廊。

愛德華茲指出，第一區監獄的囚犯獲釋後，另一區的囚犯也開始鼓譟，他們也撬開自己牢房的門鎖逃出，總計最終一共有117名囚犯逃出牢房。

根據從監獄外面拍攝的畫面顯示，囚犯砸破牢房的對外窗戶，向外丟擲東西，甚至可以看到他們在裡面放火，監獄外圍的道路上散落椅子、雜物。

所幸這些滋事的囚犯無法進一步離開4樓，在警方的協助下這起監獄暴動於當天上午10時左右平息。

根據《太陽報》報導，這起衝突的起因在於囚犯抗議新冠肺炎疫情期間監獄的「不安全」環境，事實上過去2個月來，這座監獄的囚犯就曾表達對監獄不安全環境的擔憂，導致監獄2度發生騷亂。

愛德華茲表示，鬧事的囚犯並未提出任何要求，他也強調監獄裡沒有任何人確診新冠，暴動後，部分囚犯已被送進隔離牢房，部分囚犯被關押進中級安全機構。

(中時新聞網)