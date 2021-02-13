64歲謝玲玲當年演出《婉君表妹》出道，和香港巨富林百欣次子林建岳有過一段婚姻，1995年離婚。去年11月傳出謝玲玲罹患新冠肺炎，病況一度危急，今(13日)年初二，謝玲玲曬出女兒帶著外孫子、外孫女回家拜年的和樂照片，也報平安宣布已經痊癒。

謝玲玲年輕時被譽為當代天才童星，1980年她和林建岳結婚生下2子3女，然男方與王祖賢傳緋聞提離婚，而謝玲玲簽字後跟「無緣的婆婆」、林建岳的母親林余寶珠仍維持良好關係，2016年林余寶珠過90大壽，謝玲玲曬出帶著一雙兒女慶生照片，當時她下跪替余寶珠奉茶，說：「恭祝我的永遠婆婆90大壽，祝願她永遠健康平安，快樂」，林余寶珠也表示將謝玲玲視為「永遠的兒媳」。

謝玲玲跟女兒、外孫、外孫女合影。（圖／翻攝自hlingling IG）

去年11月謝玲玲平時常來往的「跳舞群組」中有人得到新冠肺炎，謝玲玲接受兩次篩檢後確認也罹患新冠肺炎，隨即住院接受治療，12月香港媒體報導，一名居住在九龍塘律倫街的64歲女患者情況嚴重，傳出該名病患身分就是謝玲玲，但未獲證實，好友巴戈聽聞後十分擔心，分享有聽到謝玲玲進加護病房的傳聞，不過都是子虛烏有。

謝玲玲分享天倫樂照。（圖／翻攝自hlingling IG）

今謝玲玲在IG分享大女兒林恬兒回娘家天倫樂照片，她開心說：「很多很多年沒有在香港過年了，今年的特殊環境，反而令全家人都留在香港。年初二女兒一家人回娘家，女兒教的很好，孫子孫女跪地敬茶給長輩，是我們中國傳統的習俗。」網友見此也鬆了口氣，祝福說：「玲玲姐，祝身體健康」、「玲玲姐跟女兒都好美」、「很開心看到您康復了」、「最大功勞就是您是一位令人佩服又尊敬的好媽媽」。

(中時新聞網)