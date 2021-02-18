謝金晶、向蕙玲日前受邀出席中部營建大廠春酒演出，2人巧思帶著金鈔紅包、自製肖像紅包，現場廣發紅包討喜氣，不過今年因為疫情，海內外許多活動都取消，謝金晶過年在北部與家人歡聚，期間幾乎宅在家小賭怡情，豈料運勢超旺，她從小年夜一路贏到初五，驚喜：「完全不敢置信耶，好開心，牛年有好兆頭。」

謝金晶與哥哥謝順福，日前特地一起向已逝父親豬哥亮生前的摯友長輩拜年，送上祝福。謝金晶近來推出新專輯《星兒亮晶晶》並正在籌備寵物鮮食包副業，人氣頗旺，她的新歌曲風輕快，自創的企鵝舞獲得受好評，她開心說：「專輯同名新歌，名字取得太棒了，感覺事事都亮晶晶耶，新專輯成績亮晶晶。」

向蕙玲推出新專輯《月娘彎彎》，她在17日歡慶37歲生日，壽星充滿喜氣，恰好得知先前因為疫情，被取消的5場活動，將再度重新舉辦，元宵節又接到邀約演出，行程滿滿，她興奮：「失而復得的心情，心情激動，才開春，感受到好運來敲門的喜悅。」

(中時 )