金獎級女演員劉嘉玲出道38年，在戲劇表現上獲得多項大獎肯定，感情生活也很精采，和影帝梁朝偉同樣熱愛運動，兩人在2008年結婚，多年來婚姻生活相當穩定；55歲的劉嘉玲有好的生活習慣又愛健身，近期全身照曝光，四肢纖細根本不像年過半百，讓網友佩服不已。

17日晚間劉嘉玲在微博上傳一張背影照，用英文寫下一分耕耘一分收獲，畫面中她一身全黑運動裝扮，從後方的多部跑步機推敲她上健身房，維持體態連過年都不鬆懈；雖然只是背影，劉嘉玲的身材曲線曼妙，雙手看不出一絲贅肉，穿緊身褲的雙腿也像是一雙筷子筆直。

劉嘉玲春節也不忘運動，17日曬出背影照根本看不出來已經55歲。(圖/ 摘自劉嘉玲微博)

許多粉絲看到55歲的劉嘉玲有這種身材，都忍不住留言讚嘆，「身材太好我累了」、「嘉玲姊身材太令人羨慕了吧」、「狀態真好，超級少女」、「果然運動拯救人類」、「自律的生活才能維持那麼好的身材啊」、「這是少女的身材吧」。

劉嘉玲1983年出道後，拍過許多經典電視劇和電影，也都有亮眼表現，但感情狀況卻最常被拿來討論，80年代她曾和富商許晉亨交往3年，2007年也被台灣富商追求，但最後她卻以「配不上你」婉拒這段情；和梁朝偉戀愛時，兩人是否會走入婚姻一直受到雙方粉絲關注，終於在2008年步入禮堂，但他們至今仍未有小孩，後來她受訪時透露，不打算生小孩，說好一輩子過兩人世界就夠。

(中時新聞網)