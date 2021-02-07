乳癌患者命運大不同，有人術後幾乎痊癒，有人則反覆復發，存活率偏低。中研院基因體研究中心破解癌症惡化及轉移之謎，如果癌細胞裡含有蛋白質DSG2（Desmoglein2）且濃度變高，癌友較容易復發，且存活率明顯偏低。

中央研究院基因體研究中心助研究員黃雯華表示，蛋白質DSG2常見於表皮細胞，負責細胞之間的黏附，扮演著類似雙面膠的角色，研究團隊於2016年在分析乳癌轉移的基因數據，發現DSG2含量異常的高。

進一步比對乳癌病患的檢體切片，發現癌細胞驗出DSG2的病患，存活率明顯偏低，並有較高的復發機率。事實上，國外也有類似研究，且不受限於乳癌，也適用於許多癌症。

研究團隊將乳癌細胞植入小鼠乳腺脂肪袋，發現乳癌細胞的DSG2基因表現量越高的小鼠，乳癌腫瘤就越大，且血液內以及轉移到肺臟的癌細胞也明顯較多。此外，研究團隊也發現，DSG2基因也是造成癌細胞轉移的重要關鍵，黃雯華解釋，癌細胞在乳房大量生長，在DSG2的黏附能力之下，腫瘤會不斷增大。當腫瘤核心的微環境開始出現缺氧狀態時，便會啟動「厭氧關鍵調節蛋白HIF-1α」，抑制DSG2。少了DSG2的沾黏，癌細胞失去黏附力，開始脫離原生腫瘤，進入血液，再隨著循環系統傳播到體內其他部位，生長成新腫瘤，這就是所謂的癌轉移。

該團隊證實了乳癌惡化的機制，蛋白質DSG2會隨著微環境的氧氣含量而增減，促使乳癌的增生與移轉。首次證實，癌症的蛋白質處於動態變化狀況，影響癌症病程，有助於臨床診斷。

研究證實，乳癌、子宮頸癌、頭頸癌和肺癌等，癌細胞上都可能有DSG2，黃雯華表示，在掌握DSG2的促癌機制後，可以研發出癌症診斷的生物標記，未來診斷時，分析腫瘤中與血液中癌細胞的DSG2含量，就能精準預測預後的表現，或用來檢視治療成效。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)