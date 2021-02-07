民眾黨今日表示，根據國發會最新發布的「109年公共政策網路參與平台公民參與情形調查報告」，有51.1％的會員肯定平台對於政策具有影響力，國發會官員也表示滿意度為87.7％，但實際上，平台提案被採參的比例僅有0.43％，且去年民眾黨所提出的「萊豬加註萊劑」的主張，明明超過5千人附議，竟也遭國發會否決。

民眾黨說，這樣的平台不僅無效，也無法真實回應民意趨勢，呼籲國發會不要只用數據搪塞人民，要確實採納、進用人民提案，不要讓這個立意良好的平台淪為象徵性擺設。

民眾黨指出，截至2020年8月，該平台的9026則提案中，達5千人附議的有202件，但最終全案參採件數只有39案，超過160件附議成功的案件被忽視，顯示了該平台雖然立意良好，但實際上根本無法真實反映民意。

民眾黨表示，去年10月民眾黨提案「『標』萊豬，護食安，」，要求政府在萊豬進口議題上，落實源頭管理、新增特定貨號、再製品標示加註萊劑等主張，也在突破5千人附議後，被國發會以「決定不參採提案人之訴求」進行回應，其態度消極便由此可見。

民眾黨認為，這樣的參採率根本毫無效率，也沒有確實反映民意，所以1月26日審議經濟委員會相關預算時，民眾黨提案凍結國發會「公共政策網路參與平台」預算1千萬元，朝野也都支持。

民眾黨呼籲，未來國發會不要只見滿意度數據就沾沾自喜，而是把實際成績端出來，確實地採納、進用人民的提案，才能真正讓平台發揮本身應有的效用。

(中時 )