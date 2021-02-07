鳳山少女遭霸凌事件持續延燒，動手霸凌的19歲男，向少女及其父親道歉後，竟遭私刑圍毆打斷手。（翻攝臉書／劉宥廷高雄傳真）

鳳山少女疑遭甩巴掌、淋飲料霸凌的事件持續延燒，疑似第一個動手的黃姓男學生，昨（6日）晚向少女及其父親道歉後，竟慘被20人動私刑圍毆，右手肘、無名指骨折、頭部擦傷，送醫治療，警方也已經帶回13人偵辦中。而黃男「90度鞠躬」道歉影片被好友貼上網，該好友並喊話：「這樣網友有看到了嗎？」、「我不是打人的」。

臉書社團《鳳山人在地大小事》日前傳出一段少女遭多人圍剿霸凌的影片，事後高雄警方火速於4日將涉案的9名青少年帶回警局，未料事件竟越演越烈，再傳霸凌者慘遭私刑的後續事件。小港警分局指出，黃姓男加害人於6日晚間8時許，接到熟識的方姓男友人來電，邀約他向被害少女道歉。

雙方先約在超商見面，湊巧遇上警方盤查，約22時轉往大寮玫瑰園墓園繼續談判。但黃男向遭霸凌的少女及其父親道歉後，卻遭到20多人圍毆，右手肘、無名指骨折、頭部擦傷，被送到小港醫院治療，警方目前已帶回13人偵辦中。

據ETtoday新聞雲報導，今天凌晨1時許，黃男一名也遭網友出征的好友，在IG貼出限時動態，正是黃男的90度鞠躬道歉影像，該名好友更寫下：「這樣網友有看到了嗎？是這位本人叫OO的打的，我不是打人的，也不是挺他的懂嗎？」。

這起霸凌事件，警方偵辦後得知，少女疑似去年11月借住女同學家中時、未經同意穿了女同學的衣服，彼此也有金錢糾紛，在鳳山被堵到，被帶到婦幼館施暴。影像曝光後，疑似施暴男學生的臉書被網友灌爆，男學生還留言：「事情經過是那名女生偷了我們東西，一年沒還，跟她好好說話時她還玩手機愛答不理。我提議說打妳好嗎？她也說好。接著我打她是因為幫女友出氣」，男學生還求網友不要牽連到他家人朋友。

男學生不堪網友洗版，最後索性關版。該事件也引發高雄市長陳其邁震怒，痛批「霸凌，絕不容忍！」還要教育局懲處相關失職人員。

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