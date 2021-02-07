西班牙職業男網名將納達爾（Rafael Nadal）因為持續的背傷問題，缺席上周的ATP盃賽事，而2021澳洲網球公開賽明天就要展開會內賽，今天的賽前記者會納達爾透露背傷問題讓他感覺還不是很理想。

納達爾表示：「說真的，過去15天我一直飽受背傷問題困擾。今天我試了一下發球，已經盡量幫助自己準備好面對澳網，我現在也只能這麼打算，直到今天我都還是希望可以持續進步下去、為澳網做好備戰。」

納達爾補充，樂觀的來看，就是過去兩周半背傷情況還是有緩解一點，但過去一周半自己無法以正確方式訓練，因此才會有時覺得狀況不在最佳，自己做了很多恢復的治療，只是肌肉還有緊繃，今天練習很難隨意地動作，只能希望在防護員的幫助下，背傷會更加好轉。

為澳網男單第2種子的納達爾，將在周二迎來第一輪賽事，對手是目前世界排名第56的塞爾維亞選手傑雷（Laslo Djere），將是兩人生涯首次在ATP賽事過招，生涯擁有20座四大賽冠軍的納達爾，曾於2009年稱霸澳網，也三度打進澳網男單決賽，最近一次是2019年。

(中時 )