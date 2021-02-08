歐美及台灣消費旺季來臨，特力(2908)集團1月合併營收為38.9億元，年成長19.2%，特力表示，貿易事業將持續積極布局東南亞，落實採購地區之多元布局，台灣零售通路除積極發展社區小店，亦將整合旗下各大通路，導入新零售科技發展，為營運增添動能。

歐美客戶拉貨力道強勁，且農曆年旺季來臨，特力集團1月合併營收為38.9億元，其中1月貿易營收為19.9億元，占整體營收比重51%，1月零售營收為18.3億元，占整體營收比重47%。

特力表示，受惠於歐美客戶拉貨力道強勁，1月貿易營收較去年同期成長27.9%，自2020年下半年起連續數月之貿易營收呈現雙位數成長，顯示特力貿易的服務管理受到客戶的信賴，即便在歐美各國疫情仍然嚴峻下，特力貿易出貨成長動能依舊穩健；在台灣零售事業體部分，1月因農曆新年旺季強勁買氣，帶動實體和線上通路之銷售業績，單月營收較去年同期增加12.3%。

展望未來，特力表示，貿易事業體將持續積極布局東南亞，落實採購地區之多元布局，以彰顯在全球新冠疫情下貿易產業價值；而台灣零售通路除積極發展社區小店，更貼近消費者的生活圈外，亦整合旗下各大通路，導入新零售科技發展，提供更多元的服務品項，新零售的虛實整合策略成功及新型態社區店的發展，可望讓特力全通路發展，未來展望可期。

(時報資訊)