吳科星、陳奕璇保留檢察長宿舍的日式風味，其中舍內「座敷」最為獨特，是日式住宅中最尊位空間，通常會用來會客或祭祀，營運期間也會開放民眾體驗在塌塌米用餐獨特感受。不過，空間屬縣定古蹟，進入室內均需拖鞋並「穿襪」。（羅亦晽攝）

位於花蓮市三民街、節約街口，擁有逾80年歷史的檢察長宿舍是花蓮縣定古蹟，花蓮縣文化局修繕後委外經營，熱愛歷史建物的吳科星與陳奕璇保留房舍日式風味，以2隻柴犬作為主題，打造成藝文咖啡廳，吸引遊客體驗日式老宅昔日風華，未來也將和在地小農合作，展售友善農產品外，更希望能搖身成地方創生基地，吸引青年洄遊家鄉。

前身為日治時期花蓮港廳「臺北地方法院花蓮港支部檢察局」檢察官宿舍，1993年新宿舍完工後，舊的日本宿舍遂閒置。經花蓮縣文化局爭取花東基金、文化部補助2670萬元進行修復，2019年開放民眾參觀，2020年委外經營。

吳科星與陳奕璇正式進駐花蓮檢察長宿舍後，利用自家柴犬「斗財」、「囍妹」，作為藝文咖啡廳主題，保留修復後的宿舍原貌，融入咖啡、茶飲及餐點，注入新元素，打造成「斗宅。揀茶舍」，並搭配「好咖樂市」市集，販售在地農產品、手作物等，同時舉辦講座、導覽及走讀活動。

吳科星和夥伴們希望能夠過經營，活化檢察長宿舍延續歷史脈絡，同時更希望能成為地方創生基地，搭配教育、走讀導覽等，遊走在建物內，體會昔日風華，傳遞保留文化資產的重要。

「揀茶舍」除了是一個一個藝文空間，也是一處「咖逼小売（賣）所」，陳奕璇結合中日料理，分別開發台式滷煮及日式咖哩風味的「檢察長弁當」，傳遞日治時期的用餐文化，滷煮由陳母掌廚，利用台灣古早味讓旅人有回家的溫馨感，咖哩則加入濃縮咖啡，口感獨特，每日分別限量20份。

舍內可容納40人、室外60人，其中舍內「座敷」最為獨特，是日式住宅中最尊位空間，通常會用來會客或祭祀，營運期間也會開放民眾體驗在塌塌米用餐獨特感受。不過，空間屬縣定古蹟，進入室內均需拖鞋並「穿襪」。

「斗宅。揀茶舍」預計大年初一試營運，時間為中午12點至晚上9點，「斗財」、「囍妹」屆時化身為「財長」及「揀茶長」，不時穿梭舍內巡邏，將萌翻遊客，勢必成為花蓮最新朝聖景點。

吳科星和夥伴們希望能夠過經營，活化檢察長宿舍延續歷史脈絡，同時更希望能成為地方創生基地，傳遞保留文化資產的重要。（羅亦晽攝）

陳奕璇結合中日料理，分別開發台式滷煮及日式咖哩風味的「檢察長弁當」；圖為台式滷煮。（羅亦晽攝）

陳奕璇結合中日料理，分別開發台式滷煮及日式咖哩風味的「檢察長弁當」；其中日式咖哩結合創意，加入濃縮咖啡提味。（羅亦晽攝）

(中時 )