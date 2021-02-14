花蓮清晨規模3.6地震 最大震度花蓮縣3級 06:252021/02/14 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮清晨規模3.6地震 最大震度花蓮縣3級(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，14日5時28分發生芮氏規模3.6地震，地震深度20.1公里，震央位於花蓮縣政府西北方14.9公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮縣3級。1100214 初二回娘家 國道南向今最塞 地牛拜年！東部外海規模4.4地震 最大震度台東4級 (中央社) #花蓮縣 #地震 #公里 #大震 #規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本福島外海7.3強震 逾百人受傷新幹線停駛 14:312021/02/14 國際 初二北東濕冷！低溫14度 清晨北北基宜大雨特報 03:372021/02/13 生活 春節前3天 北京接待遊客增長1.2倍、達275萬人次 11:132021/02/14 兩岸 日本傳規模7.0地震 福島縣劇烈搖晃 22:472021/02/13 國際 年初一紫爆！國道彰化湧車潮 車速不到40公里 11:362021/02/12 生活 影》日本傳規模7.1地震 東京電力81萬戶大停電 22:212021/02/13 國際 他憂竹北豪宅市容恐淪貧民窟化 網酸：沒台北醜 10:552021/02/12 搜奇 疫情、氣候不穩定影響出遊 蘇花改車流順暢 11:352021/02/13 生活 塞爆 1968當機 國道5號初三最高峰 04:102021/02/14 焦點要聞 日本7.3強震 旅日PTT鄉民曝恐怖當下：天搖地動1分鐘 嚇到全身發抖 05:592021/02/14 生活 這款國產新冠肺炎疫苗 最快拚７月上市 16:002021/02/13 生活 生活熱門新聞 國道爆量！初三高乘載擴大 全台10匝道封閉 - 生活 寒流開工日報到 變天探10度以下 專家曝最凍時間點 - 生活 姓名也會犯太歲 5部首上榜恐帶衰一整年 - 生活 壯漢吃隔夜菜慘失明癱瘓 專家急勸5菜尾別再吃 - 生活 越南現台灣輸出病例 莊人祥：透過移民署鎖定1人調查中 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。