根據中央氣象局最新資訊，14日5時28分發生芮氏規模3.6地震，地震深度20.1公里，震央位於花蓮縣政府西北方14.9公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮縣3級。1100214

初二回娘家 國道南向今最塞
地牛拜年！東部外海規模4.4地震 最大震度台東4級

(中央社)

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