紐西蘭與澳洲這兩個防疫優等生即將邁入這場抗疫大戰的新階段，紐西蘭周六正式啟動輝瑞/BioNTech新冠肺炎疫苖接種計畫，澳洲則敲定於下周一展開疫苖接種。

紐西蘭官員表示，周五在奧克蘭市已有一小群醫護專業人員先施打疫苖，周六將由邊境官員與隔離檢疫（MIQ）人員開始，正式啟動大規模疫苖接種計畫。

澳洲初步在全國規畫16個輝瑞疫苗接種中心，除了老年照護設施的居民之外，飯店隔離檢疫與醫療照護人員也將是首批接種者。

紐西蘭衛生部長Ashley Bloomfield周六表示：「今天透過為第一批邊境工作人員注射疫苗，我們展開了史上規模最大的免疫接種計畫，這是保護紐西蘭所有人關鍵的一步」。

紐西蘭預期全國500萬人全面接種疫苖將需要一整年的時間，而澳洲則計畫在10月以前為其2500萬人民接種疫苗。

澳洲與紐西蘭已大致控制住疫情，截至目前為止，澳洲累計染疫人數不到2.9萬人，染疫死亡人數為909人；紐西蘭確診數為2,350例，僅26人染疫死亡。

(時報資訊)