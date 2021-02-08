大陸半導體企業聞泰科技7日晚間公告，已與歐菲光簽署「收購意向協議」，擬以現金購買其擁有的與向境外特定客戶供應攝像頭的相關業務資產。消息公布後，8日兩家企業股價雙雙大漲，聞泰科技大漲逾9％、歐菲光亦上漲近4％。

華爾街見聞報導，聞泰科技公告，其收購內容包括廣州得爾塔100％股權，歐菲光及其控股公司在中國及境外所擁有的（除廣州得爾塔外的）與向境外特定客戶供應攝像頭相關業務的經營性資產、無形資產、存貨等。

市場分析，聞泰科技可以通過本次收購進一步向產業鏈上游延伸，進行產業垂直領域的布局和整合，從而更好的抓住5G、IoT、智慧汽車領域需求快速增長的發展機遇。

截至上午11點25分，聞泰科技股價報人民幣（下同）110元，上漲9.65％；歐菲光報10.65元，漲幅3.94％。

歐菲光表示，此次交易有助於公司更加聚焦消費電子、車載等多領域的光學及微電子等核心業務，持續優化公司內部資源配置和業務結構，提升高附加值產品占比，提高公司整體運營效率和盈利水準，促進公司長遠發展。

(工商 )