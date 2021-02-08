胡潤研究院8日公布「2020方太-胡潤財富報告」顯示，中國擁有人民幣（下同）600萬元資產以上的「富裕家庭」數量首次突破500萬戶，比上年增加1.4％。北京依然是擁有最多600萬資產富裕家庭的地區，廣東、上海位列第二、第三。其中，在資產破億元的富裕家庭中，有15％為炒房者。

中新網報導，「報告」顯示，中國千萬資產「高淨值家庭」比上年增加2％至202萬戶；億元資產「超高淨值家庭」比上年增加2.4％至13萬戶。

「報告」顯示，北京依然是擁有最多600萬資產富裕家庭的地區，比上年增加1.1萬戶，達到71.5萬戶，增幅1.6％。廣東第二，比上年增加1.3萬戶，達到69.2萬戶，增幅1.9％。上海第三，比上年增加9,000戶，達到61.1萬戶，增幅1.5％。香港第四，比上年減少2,000戶，達到54.9萬戶，降幅0.4％。浙江第五，比上年增加9,000戶，達到52.5萬戶，增幅1.7％。

「報告」顯示，千萬人民幣資產「高淨值家庭」由60％的企業主、20％的金領、10％的炒房者、10％的職業股民構成；億元資產「超高淨值家庭」由75％的企業主、15％的炒房者和10％的職業股民構成。

(工商 )